Sciopero taxi a Bologna, Santori 'è uno spettacolo indecente'

"Non entro nel merito della protesta e delle rivendicazioni, saranno il sindaco e l'assessora a farlo. Ma da cittadino e delegato al Turismo posso dire che nel 2023 vedere piazza Maggiore invasa dai taxi e dai loro clacson è uno spettacolo indecente? La forma è sostanza".

Così Mattia Santori, consigliere comunale di Bologna con delega al Turismo, commentando lo sciopero dei tassisti che questa mattina hanno bloccato la città per protestare contro il mancato adeguamento delle tariffe. Il corteo era composto da oltre 250 auto bianche: partito da viale Aldo Moro si è concluso, in mattinata, in piazza Maggiore. (ANSA).