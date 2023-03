'Indica Sativa', a Bologna fiera internazionale della canapa

Indica Sativa, la più importante fiera internazionale della canapa in Italia, torna dal 14 al 16 aprile all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Aziende agricole e commerciali, imprenditori della canapa e dell'innovazione, ricercatori e politici, attivisti e pazienti daranno vita al più importante evento sulla canapa e le sue varie sfaccettature: coltivazione, lavorazione, produzione, collezione, gli usi industriali, terapeutici e alimentari. Qui, durante l'edizione del 2016, nacque l'intergruppo parlamentare 'Cannabis Legale', con la presenza di esponenti come Benedetto Della Vedova, Giuseppe Civati, Daniele Farina e Vittorio Ferraresi, che pose le basi per il primo tentativo di riforma legislativa. E nel 2017 fece il suo dirompente ingresso sul mercato la cannabis light: a 'Indica Sativa' venne lanciato il primo prodotto italiano a base di infiorescenze.

Anche grazie alla cassa di risonanza offerta dalla fiera, si è sviluppato un nuovo mercato composto oggi da migliaia di aziende agricole e commerciali, che danno lavoro - si stima - a oltre 12.000 persone. 'Indica Sativa' è anche ricerca e formazione, grazie ai corsi di aggiornamento svolti in dieci anni e rivolti a farmacisti, medici ed avvocati. Inoltre, recependo i fermenti provenienti dall'estero, la Fiera ha ospitato chi, attraverso una votazione storica alle Nazioni Unite, ha favorito la declassificazione della cannabis, da sostanza pericolosa a sostanza con proprietà terapeutiche, nelle convenzioni internazionali.

La rassegna bolognese è la principale vetrina italiana dell'imprenditoria legata alla canapa, con oltre 25.000 visitatori, più di mille professionisti accreditati e 200 standisti, ma è anche cultura e rispetto delle tradizioni. Qui, nel 2018, le principali associazioni agricole italiane hanno trovato un'intesa e siglato il 'protocollo di buone pratiche' per la produzione del fiore di canapa e per la tutela della canapa made in Italy. (ANSA).