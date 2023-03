Eugenio in Via di Gioia, tutto esaurito per tappa bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - Gli Eugenio in Via Di Gioia festeggiano dieci anni di carriera con il '10 anni tour', otto date nei club della penisola, con Torino e Bologna (30 marzo all'Estragon) già sold out in prevendita. La band incontrerà tutti coloro che in questi anni li hanno accompagnati: dagli esordi con il Premio Buscaglione fino al Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, dal primo album "Lorenzo Federici" fino a "Amore e Rivoluzione" uscito nel 2022.

Sono sempre loro quattro come agli inizi: Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia, Lorenzo Federici. Un unicum nella scena musicale italiana per la loro capacità di unire canzoni, attivismo, riflessioni critiche, azioni concrete su ambiente e società, creando una grande comunità di ragazzi e ragazze che nella musica cercano una nuova forma di liberazione e indipendenza. L'approccio all'arte di strada è stato un fondamentale punto di partenza e ancora oggi gli Eugenio in Via Di Gioia riconoscono nel live la loro prospettiva migliore.

Hanno all'attivo quattro album in studio, un Ep e una raccolta e hanno calcato palchi importanti in tutta Italia, ma la loro forza non si esaurisce qui. Nell'autunno 2018 con il brano "Altrove" hanno superato su Spotify i 12 milioni di ascolti conquistando il Disco d'Oro, poi con "Tsunami", brano co-prodotto con Dardust, sono saliti sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte, aggiudicandosi il Premio della critica "Mia Martini". (ANSA).