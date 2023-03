A Bologna il primo festival nazionale delle Drag Queen

A Bologna si terrà il primo Festival nazionale delle Drag Queen, dal titolo "Drag & Friends". A promuoverlo è Simona Sventura, drag queen bolognese d'adozione, da tempo protagonista su diversi palcoscenici italiani. Il Festival dedicato al mondo del trasformismo e dello spettacolo Lgbtq+ si svolgerà negli spazi dell'Ex Bocciofila Pontelungo, sabato 25 e domenica 26 marzo: esibizioni, dibattiti, stand espositivi, food point, talk show, dj set e concorsi si alterneranno in questa due giorni, con la partecipazione di 100 drag queen e performer da tutta Italia e non solo.

Madrina della manifestazione sarà infatti Vanessa Van Cartier, vincitrice di Drag Race Olanda e già giudice del programma di Rai2 "Non sono una signora". "Bologna ancora una volta dimostra di essere all'avanguardia nel recepire nuovi trend e nel dare voce ad universi solo apparentemente di nicchia ma che, in realtà, intercettano un pubblico vastissimo", sottolinea una nota degli organizzatori. Protagoniste tra le altre, La Petite Noire, dancing beauty queen di Palermo, Aura Eternal, la drag queen che unisce grandi capacità canore con la passione per il make up e Tanissa Yoncè per tre volte vincitrice del titolo di Drag Queen più bella della Sicilia. Domenica alle 16.30 inoltre si terrà l'ottava edizione del concorso nazionale per eleggere la Drag Queen più bella d'Italia. (ANSA).