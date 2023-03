Auto finisce in un fosso, morta ragazza 22enne nel Parmense

Una giovane di 22 anni morta e il fratello in gravi condizioni. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Borgonovo, piccola frazione della bassa parmense. Per circostanze ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la vettura su cui viaggiavano i due ragazzi è finita fuori strada piombando a forte velocità in un fosso a lato della strada. Nell'impatto ha perso la vita Sara Loiero, originaria di Crucoli Torretta, paese della provincia di Crotone, e residente a Sissa (Parma). La giovane si era trasferita in Emilia lo scorso settembre assieme ai genitori e al fratello che era a bordo dell'auto con lei.

Il ragazzo è in osservazione all'ospedale Maggiore di Parma, il quadro clinico è definito serio ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).