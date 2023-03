Associazione denuncia, 'a Termoli niente hotel per disabili'

"Siamo stati rifiutati da diversi hotel di Termoli perché del nostro gruppo fanno parte anche sei persone con disabilità. Abbiamo contattato direttamente gli hotel, ma ci hanno detto sempre che le strutture non erano accessibili". È la denuncia, riportata oggi dalla Gazzetta di Modena, che fa l'associazione di pubblica assistenza 'Il Tulipano', operativa a Sassuolo, in provincia di Modena.

Come spiega la presidente Graziella Venturelli, 'Il Tulipano' proprio in questi giorni sta organizzando un viaggio per i primi di settembre verso le isole Tremiti, con 'base' a Termoli, nonostante gli annunci sui siti web, però, la presenza di sei persone con disabilità nel gruppo ha costretto l'associazione a valutare il cambio di destinazione a fronte dei diversi no che avrebbe incassato: "La verità - continua Venturelli - è che i nostri gruppi non sono visti bene".

Ora l'associazione si sposterà a Vasto Marina, provincia di Chieti, in una struttura che ha accolto la richiesta. "Organizzo gite da più di vent'anni - termina Venturelli - mi è già capitato di sentirmi dire di no, ma non mi era mai successo di dover andare altrove per la mancanza di strutture accessibili".

(ANSA).