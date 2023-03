Alpinista cade e scivola per 200 metri al Corno Scale, ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - E' scivolato per quasi 200 metri, urtando rocce e sassi e procurandosi diverse fratture, ma la macchina dei soccorsi lo ha recuperato e portato in salvo.

L'infortunio è successo questa mattina sulle montagne del Corno alle Scale, Appennino bolognese, nel quarto dei cosiddetti 'canalini' che portano verso i Balzi dell'Ora. A restare ferito è stato un alpinista 40enne di Fucecchio, nel Fiorentino, che stava compiendo l'escursione con due amici.

Forse per una distrazione o una perdita di equilibrio al momento della ripartenza dopo una sosta, è scivolato in un tratto piuttosto ripido, precipitando a valle. Gli stessi amici hanno dato l'allarme: i primi ad arrivare sono stati gli operatori del Soccorso Alpino della stazione Corno alle Scale, supportati del Centro servizi degli impianti, trasportati per un tratto con le motoslitte per poi proseguire per un altro chilometro con gli sci d'alpinismo e raggiungere l'infortunato.

Poco dopo è arrivato l'elisoccorso del 118 per caricare il paziente e trasferirlo all'ospedale Maggiore, in condizioni giudicate di media gravità. Sul posto anche i Carabinieri.

