Due rare mummie 'svelate' al Museo archeologico di Bologna

Il Museo Civico Archeologico di Bologna apre un nuovo capitolo per la valorizzazione di una parte importante della propria collezione egizia. Grazie a una collaborazione scientifica avviata nel 2019 con l'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research di Bolzano, è stato possibile realizzare il progetto 'Mummies. Il passato svelato', finalizzato alle indagini diagnostiche e al trattamento conservativo di due rare mummie umane custodite nei magazzini del museo dalla fine degli anni Settanta: la mummia con il sudario dipinto e la mummia di fanciullo con tre tuniche, appartenenti rispettivamente alle collezioni formate dall'artista bolognese Pelagio Palagi (1775-1860) e da Federico Amici (1828-1907).

Lo studio antropologico e paleopatologico è stato condotto dall'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research di Bolzano in collaborazione con il Dipartimento di Radiologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna-Policlinico di Sant'Orsola, dove è stato eseguito l'esame tomografico computerizzato utile per ricostruire il profilo biologico dei due individui.

Dopo essere stata affidata alle cure del Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale', la mummia con il sudario riccamente dipinto, appartenuta a una donna vissuta in epoca romana (I-II sec. d.C.), torna ora ad essere esposta in via permanente nella Sezione Egizia del museo: sono solo due al mondo i resti umani mummificati ancora avvolti in sudari integri di questo tipo e di questa epoca. L'intervento conservativo che ha interessato la seconda mummia di un fanciullo accuratamente avvolto in tre tuniche, databile all'Egitto Medievale (XIII sec.

d.C.), è stato invece svolto dalla restauratrice di tessuti antichi Irene Tomedi dell'Accademia Tessile Europea di Bolzano, già nota per il restauro della Sacra Sindone. Le due mummie sono state esposte nella mostra 'Mummies. Il passato svelato', organizzata lo scorso anno a Bolzano. In occasione del loro ritorno a Bologna, il Museo Civico Archeologico promuove un ciclo di tre conferenze (18 e 25 marzo e 1 aprile, ore 17).

