Alcol al volante, arrestato dopo un investimento mortale

Aveva un tasso alcolico quasi doppio (0,80) di quello massimo consentito (0,50) per mettersi al volante. Per questo la polizia locale ha arrestato un 45enne di Russi, nel Ravennate, che verso le 15.30 di ieri nella non distante frazione di Piangipane ha investito e ucciso un agricoltore 57enne del posto, Sergio Bagnari, il quale stava dando una mano per regolare il traffico su un cantiere dove si stavano eseguendo delle potature.

Per l'automobilista, ora ai domiciliari, come riferito dalla stampa locale, l'udienza di convalida è prevista per oggi (l'uomo è difeso dall'avvocato Nicola Casadio). Secondo quanto finora accertato, il 57enne stava presumibilmente aiutando i due artigiani impegnati nel lavoro anche se resta da chiarire se avesse o meno un ruolo nell'impresa. Di fatto è stato improvvisamente falciato dal suv del 45enne, morendo subito. Ai vigili, l'automobilista avrebbe detto di non essersi accorto di nulla e di avere frenato solo dopo l'impatto. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche gli ispettori della medicina del Lavoro dell'Ausl per controllare se il cantiere fosse ben segnalato. (ANSA).