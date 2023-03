Covid: Medicina ricorda i morti a tre anni dalla zona rossa

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - A tre anni della l'ordinanza regionale che istituì la zona rossa per limitare i contagi Covid a Medicina (Bologna), il Comune ha ricordato, con una cerimonia, le persone morte a causa della pandemia.

Il sindaco Matteo Montanari ha deposto una corona di fiori e si è tenuto un minuto di silenzio. "Sono passati tre anni - ha detto il sindaco - dal giorno in cui fu istituita la zona rossa di Medicina. La decisione più difficile. In quei giorni molti dei nostri amici a cui è dedicato questo momento erano già ammalati. In casa o in ospedale hanno lottato fino alla fine al loro fianco con le rispettive famiglie, ma anche tante altre persone. Credo che questo momento comune debba rimanere anche in futuro. Per dire grazie, per non dimenticare quelle facce che la vita quotidiana rischia di sbiadire e per non scordarci che noi tutti siamo una Comunità vera". (ANSA).