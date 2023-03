Covid: la Procura di Piacenza indaga su una decina di decessi

La Procura della Repubblica di Piacenza sta indagando su una decina di morti legate al Covid avvenute a Piacenza nel periodo di maggiore emergenza legata alla pandemia. Ne dà notizia questa mattina il quotidiano Libertà precisando che al momento non ci sono persone iscritte al registro degli indagati. L'iniziativa della Procura si lega a quella di Bergamo dove i magistrati stanno cercando di accertare se parte delle migliaia di morti per Covid potessero essere evitate.

I casi piacentini in questione sono quelli che la magistratura orobica - a cui sono confluiti centinaia di esposti-denuncia dell'associazione di familiari 'Sereni e sempre uniti' (all'inizio si chiamava 'Noi denunceremo') - ha smistato ai colleghi piacentini e ad altre procure del nord Italia. Le ipotesi di reato sono di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo, rifiuto di atti d'ufficio e falso. (ANSA).