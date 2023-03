'Zorro. Un eremita sul marciapiede' a Bologna con Castellitto

"Zorro. Un eremita sul marciapiede", un testo di Margaret Mazzantini scritto appositamente per il ritorno a teatro di Sergio Castellitto, dopo tanto cinema e fiction, sarà in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna dal 17 al 19 marzo prossimi (feriali ore 21, domenica ore 18).

Nella pièce Sergio Castellitto interpreta in un monologo un vagabondo che ripercorre la storia della sua vita e riflette sulle scelte che lo hanno portato a vivere per strada e sul significato stesso di vita. Il protagonista è un uomo ai margini della società capace di vedere la realtà osservando la vita delle persone "normali" e di restituire attraverso una sorta di "filosofare" allegro e indefesso il "sale della vita", la complessità e l'imprevedibilità dell'esistenza. Un altro tema affrontato in "Zorro. Un eremita sul marciapiede" è quello del tempo: "Abbiamo la frenesia di riempire il tempo, - spiega il sessantanovenne attore romano, che dello spettacolo è anche regista - abbiamo perso completamente quello che i romani insegnavano, cioè oziare, che apparentemente è una cosa deplorevole. Ma, se non ci fosse stato l'ozio creativo, i gradi filosofi non avrebbero consegnato alla storia pensieri profondi". Biglietti da 22 a 29 euro alla biglietteria del Teatro Celebrazioni e su Vivaticket e Ticketone. (ANSA).