Deda Next in fondazione Fitstic per supporto scuola-lavoro

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Semplificare il passaggio tra scuola e mondo del lavoro e offrire una concreta opportunità di ingresso in azienda. È con questo obiettivo, come informa una nota, che Deda Next, società di Dedagroup impegnata ad accompagnare la trasformazione della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio, ha scelto di entrare a fare parte dell'ecosistema di Fondazione Fitstic (Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative) che, tramite gli ITS sul territorio emiliano-romagnolo, offre a oltre 400 studenti corsi biennali di formazione post diploma, incentrati sullo sviluppo di competenze tecnico-tecnologiche per rispondere alle concrete esigenze del sistema produttivo.

L'alleanza tra Deda Next e Fitstic porterà tra i banchi della Fondazione le Deda People, i professionisti dell'azienda che, con la loro docenza, sono chiamati a innovare le tecniche e le metodologie della didattica e a promuovere il trasferimento di know-how, di cultura ed esperienze: elementi chiave per una formazione che guarda al futuro e in grado di far competere i giovani all'interno di un mondo del lavoro in continuo cambiamento, che ricerca competenze aggiornate capaci di rispondere alle nuove esigenze di digitalizzazione delle aziende.

L'impegno di Deda Next, però, andrà oltre la didattica. Agli studenti, infatti, saranno offerte opportunità di stage attraverso i quali le ragazze e i ragazzi potranno sperimentare concretamente e mettere in pratica sul campo le competenze acquisite nel loro percorso di studi, e che potrebbero diventare reali opportunità di lavoro. (ANSA).