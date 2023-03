Auguri di Mattarella a Mattia che sogna di essere presidente

Festa a sorpresa con un messaggio di auguri inviato direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Mattia, bimbo affetto da grave disabilità che frequenta la scuola primaria Saliceto Panaro a Modena e tra pochi giorni compirà dieci anni.

Lo studente durante un recente incontro didattico nell'aula del Consiglio comunale aveva espresso interesse per la figura del Presidente della Repubblica, aggiungendo di voler un giorno ricoprire l'incarico. Ieri, durante una festa a sorpresa organizzata per Mattia a scuola, il prefetto Alessandra Camporota ha letto il messaggio di Mattarella. "Ti invio un augurio affettuoso per i tuoi dieci anni. Ho saputo - le parole del Presidente della Repubblica - del tuo programma presidenziale esposto a scuola e del successo ottenuto: è un buon inizio per un altro traguardo". Mattia, spiega il Comune di Modena in una nota, ha voluto ringraziare tutti i presenti condividendo il proprio sogno di città, piena di alberi sempre verdi e strade lisce senza buche: "Desidero una città che sia ad altezza di bambino e in grado di pensare con i loro occhi".

(ANSA).