Bobby Solo in concerto a Bologna con Luca Bruno

Con una quarantina di dischi incisi, una carriera lunga ormai sessant'anni iniziata nel 1963 poco prima della storica partecipazione al Festival di Sanremo con la celeberrima "Una lacrima sul viso", Bobby Solo (pseudonimo di Roberto Satti) è uno dei cantanti italiani più longevi. La settantottenne star della canzone italiana, e non solo, si esibirà al Teatro Dehon di Bologna il 29 Marzo alle 21 in uno spettacolo fuori cartellone dove canterà molti dei suoi classici assieme ad altri brani. La serata, infatti, sarà l'occasione per creare una vera e propria atmosfera rock blues all'americana come la definisce lui stesso. Durante la pandemia Bobby Solo ha stretto amicizia con Luca Bruno, cantante di una trio band Rock pop italiano prodotta dall'etichetta indipendente PMSstudio, che creerà l'atmosfera giusta aprendo la serata con classici del passato e di oggi, per poi lasciare alle splendide note di Bobby Solo and Band. Ospite giovanissimo del concerto sarà Diego Conti che rappresenterà il rock del futuro. La serata è organizzata in collaborazione con Efferrelive. (ANSA).