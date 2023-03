Paolo Fresu e Omar Sosa al Teatro Comunale di Carpi

Il Teatro Comunale di Carpi, nel modenese, torna ad ospitare un concerto jazz: il 15 marzo alle 21 (terzo appuntamento della rassegna "L'Altra Musica"), arrivano infatti Paolo Fresu e Omar Sosa, reduci dal successo dell'ultim disco "Eros", accompagnati dal violoncellista brasiliano Jaques Morelenbaum.

Amici sul palco e nella vita, Fresu (tromba e flicorno) e Sosa (pianoforte, tastiere) compongono un duo capace di andare oltre la mera creazione ed esecuzione musicale, arrivando a toccare il cuore, l'anima e l'empatia degli ascoltatori, risultando ormai una delle formazioni più conosciute e amate, sia in Italia che all'estero, capace di creare ponti sonori e concettuali tra due mari e due continenti e di affinare, concerto dopo concerto, la propria proposta musicale. Proprio per dare un ulteriore segno di tale maturità artistica, a quasi quattro anni di distanza dal grande successo di "Alma", il duo ha inciso "Eros", concept-album dedicato al tema e alle sue declinazioni essenziali, i cui brani saranno in scaletta nella serata carpigiana arricchita dalla presenza di Morelenbaum, collaboratore anche di Caetano Veloso. (ANSA).