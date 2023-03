Covid: il 18 marzo Bologna ricorda le vittime della pandemia

Bologna il 18 marzo ricorda le vittime del Covid-19 decedute in città e nel resto del mondo. La terza giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia è stata organizzata dal Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana e altre 19 associazioni bolognesi. "Vieni camminiamo insieme per fare memoria" è l'invito rivolto a tutti i cittadini che vorranno percorrere il portico di San Luca, patrimonio Unesco.

Lungo il percorso verranno posizionate 4.488 targhe bianche che riportano i nomi e l'anno di nascita dei bolognesi deceduti, affiancate da una piccola candela led, e 5 foto che ritraggono l'emergenza pandemica nei 5 continenti.

"Voglio ringraziare le tante realtà che hanno aderito alla manifestazione, le tante associazioni, i cittadini e i parenti.

È un momento davvero importante di condivisione e di memoria", dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

"Molti insegnamenti del Covid sono ormai un bagaglio dei nostri professionisti e delle nostre organizzazioni", assicura Paolo Bordon, direttore della Ausl di Bologna, precisando che negli ospedali cittadini al momento "ci sono una quarantina di persone in cura", nessuna grave.

A presentare nel dettaglio l'iniziativa ci hanno pensato Marco Migliorini, presidente del comitato di Bologna della Cri, e Jacopo Soranzo, responsabile della comunicazione di Cefa Onlus. Tra gli interventi previsti, quelli del sindaco Lepore, dell'arcivescovo e presidente della Cei, cardinal Matteo Zuppi, di Yassine Lafram Presidente dell'Ucoii e del comico Vito, al secolo Stefano Bicocchi. Alle 18 nel cortile della basilica di San Luca si terrà un momento di preghiera universale a cui parteciperà don Matteo Cella, parroco a Nembro (Bergamo) e Carlo Maver con il suo bandoneon. La giornata si concluderà alle 22, per permettere ai partecipanti di scendere dal colle della Guardia alla luce delle 4.488 candele disposte lungo il percorso. (ANSA).