'Catone in Utica' di Antonio Vivaldi al Comunale di Ferrara

Considerata una delle massime composizioni della maturità di Antonio Vivaldi, 'Catone in Utica', che il 'prete rosso' cercò di portare a Ferrara qualche tempo dopo il debutto veronese del 1737 (lo testimonia una lettera inviata al suo mecenate, il marchese Bentivoglio), arriva al Teatro Abbado della città estense, a quasi 300 anni di distanza, il 17 e 19 marzo, con la prima rappresentazione trasmessa anche su Opera Vision.

Dopo il successo de 'Il Farnace' della passata stagione, il Teatro Comunale di Ferrara continua dunque quel percorso nella riscoperta delle opere più rare e suggestive di Antonio Vivaldi e la tradizione, ormai consolidata da molti anni, con l'opera barocca. Nel cast, oltre al tenore Valentino Buzza nel ruolo del titolo, ci sono Arianna Vendittelli (Cesare), Miriam Albano (Emilia), Valeria Girardello (Marzia), Chiara Brunello (Fulvio) e Valeria La Grotta (Arbace). La nuova produzione conferma Federico Maria Sardelli alla direzione dell'Orchestra Barocca Accademia dello Spirito Santo e Marco Bellussi alla regia.

'Catone in Utica' è uno degli ultimi drammi di Antonio Vivaldi e, sebbene se ne conoscano solo il secondo e terzo atto, l'opera è considerata tra le massime composizioni della maturità. La vicenda, descritta dai versi di Pietro Metastasio, con un raffinato ed elegante impianto scenico, propone in una villa sul mare il contraddittorio e la gara tra Catone e Cesare in un terreno di gioco in cui emerge sempre più la debolezza di un uomo, l'Uticense, che non riesce a gestire il proprio declino. L'incompletezza della partitura vivaldiana non nuoce alla comprensione della trama, che anzi entra subito nel vivo dello scontro. Lungi dal volerne dare una ricostruzione, Marco Bellussi e Federico Maria Sardelli, esperti del compositore veneziano, preferiscono presentare al pubblico l'opera così come è giunta a noi, certi della sua forte carica espressiva.

Venerdì 17 marzo lo spettacolo inizia alle ore 20, domenica 19 marzo alle ore 16. (ANSA).