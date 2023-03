Pd: Schlein eletta segretaria, estirpiamo cacicchi e capibastone

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - L'assemblea del Pd, riunita al centro Congressi 'La Nuvola' di Roma, ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria del Pd: un'ovazione - l'applauso è durato oltre tre minuti - ha salutato la sua investitura. Visibilmente emozionata, ha abbracciato subito Stefano Bonaccini, con cui si è contesa il ruolo alle primarie, e che ha proposto di votarlo "come presidente dell'assemblea" e poi il suo predecessore, Enrico Letta.

"Care tutte e cari tutti, grazie - ha esordito -: il primo ringraziamento va a chi si è impegnato per farci solere questo straordinario esercizio di democrazia, che unico partito in Italia svolgiamo, il congresso, le primarie". Poi, ha aggiunto, "un ringraziamento a tutti coloro che sono andati a votare, più di un milione. Ce l'abbiamo fatta".

Ora, ha argomentato la neo-segretaria dem, "non vogliamo più vedere irregolarità sui tesseramenti, abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari.

Su questo dovremo lavorare tanto insieme, ne va della credibilità del Pd, su cui - ha concluso - non sono disposta a cedere di un millimetro" (ANSA).