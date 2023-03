A Toano un nuovo magazzino del Parmigiano Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 MAR - "Il Governo si sta impegnando ad aprire protocolli di intesa con le grandi piattaforme, come Alibabà o Amazon, affinché rifiutino di commercializzare prodotti 'Italian Sounding' che non sono Made in Italy". Lo ha detto Maria Cristina Caretta, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera ospite stamattina a Fora di Toano, nell'Appennino Reggiano dov'è stato inaugurato il nuovo magazzino di stagionatura e porzionatura del Parmigiano Reggiano da quasi 60.000 forme del Caseificio Cavola 993.

"Luoghi come questi indicano come le eccellenze di qualità come il Parmigiano Reggiano Dop di montagna siano fondamentali per la tenuta della comunità. Vogliamo dare una risposta ai produttori per la loro tutela", ha detto la parlamentare - che ha sostituito il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida assente per altri impegni - davanti a un migliaio di persone, riferendosi all'Italian Sounding che vale un giro d'affari di 120 miliardi di euro, il doppio del valore dell'export agroalimentare italiano.

"A livello altimetrico - ha detto Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano - quello che presentiamo oggi è anche il più alto centro di porzionatura, grattugiatura e confezionatura del comprensorio. Collina e montagna rappresentano i 2/3 del comprensorio. Qui abbiamo rilevato come l'età media dei produttori sia mediamente inferiore di 4 anni rispetto al resto del territorio. Grazie a questo formaggio, che porta ricchezza alle aziende, tiene una intera comunità e, in molti casi, anche i servizi primari, come le scuole. Ma anche il turismo se si considera che il 50% dei turisti che viene nel Belpaese lo fa per fare una esperienza anche legata all'enogastronomia". (ANSA).