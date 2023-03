Nuovo progetto di pet therapy in Chirurgia pediatrica al S.Orsola

Un nuovo progetto di 'pet therapy' è stato inaugurato oggi nel reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, con il sostegno di Amaci Odv e la collaborazione di Croce Rossa Italiana. Puntino e Isi, un bichon frise di 10 anni e una golden retriever di cinque, con i volontari con cui fanno coppia fissa sono i protagonisti di questa nuova iniziativa, promossa dall'Irccs-Azienda ospedaliero universitaria. L'obiettivo è quello di affiancare alle terapie mediche una pratica che sfrutta le capacità innate degli animali di stimolare emozioni positive: quindi un effetto sul benessere psico-fisico, per ridurre lo stress e migliorare le capacità di interazione. L'idea è prima di tutto quella di regalare un'ora di spensieratezza ai pazienti e alleggerire la permanenza in reparto, coinvolgendoli attraverso attività ludiche a contatto diretto con gli animali.

"Il nostro impegno è dedicato ogni giorno alla cura, alle terapie e alla ricerca per tantissime patologie che colpiscono i pazienti più piccoli - spiega il professor Mario Lima, direttore dell'unità operativa di Chirurgia Pediatrica - Sappiamo bene quanto sia importante che loro vivano il più serenamente possibile il tempo in reparto. Questi progetti ci aiutano a offrire un percorso di cura ancora più completo per i nostri pazienti".

Le attività saranno strutturate in modo dedicato rispetto all'età e alle patologie dei pazienti coinvolti in piccoli gruppi. Il progetto è possibile grazie al contributo dei volontari dell'unità cinofila di Loiano, del Comitato di Bologna, che hanno fatto il percorso formativo per l'idoneità ad effettuare progetti di Interventi assistiti con animali. L'Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica del Sant'Orsola accoglie ogni anno circa 3.500 bambini tra i zero e i 18 anni ed esegue circa 4.500 procedure chirurgiche. (ANSA).