Lazza e Checco Zalone nel cast di 'Parma Città della Musica'

Si arricchisce il cartellone degli eventi di 'Parma Città della Musica', festival che la prossima estate porterà al Parco Ducale artisti della scena italiana e internazionale. Lazza, cantante e pianista milanese che ha conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Cenere", classificatosi al secondo posto, approda il 5 luglio per una tappa del "Lazza ouverture summer 2023'". Spazio anche alla comicità con Checco Zalone, che il 14 luglio presenta il suo spettacolo "Amore + Iva", in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall'inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Il festival si aprirà ufficialmente il 27 giugno con i Deep Purple, per la prima data italiana del loro tour. L'1 luglio, invece, è atteso sul palco Biagio Antonacci, il 10 luglio Sfera Ebbasta, definito "l'artista italiano più ascoltato dell'ultimo decennio su Spotify".

Il Festival è organizzato da Puzzle Concerti ed Intersuoni, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Parma.

Info e programma completo su www.parmacittadellamusica.it.

