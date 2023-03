Covid: calano i ricoverati in Emilia-Romagna

Sono 1.837 i nuovi contagi di Coronavirus registrati nell'ultima settimana in Emilia-Romagna, mentre nei sette giorni precedenti l'aumento era stato di 1.922 casi. I tamponi eseguiti sono stati 28.658.

I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 23 (come nella settimana precedente), negli altri reparti Covid, sono 470 (-31, -6,2%). I casi attivi sono scesi a 4.343 (-339). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono 3.850 (-308), l'88,6%. Sono morte 12 persone mentre i guariti sono 2.163 in più. (ANSA).