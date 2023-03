Carceri: in E-R detenute 153 donne, 4% della popolazione reclusa

Nelle carceri italiane (dati aggiornati al 28 febbraio 2023) sono presenti 2.425 donne (su un totale di 56.319 detenuti), di cui 153 in Emilia-Romagna (su un totale di 3.417 detenuti). Sono cinque le sezioni femminili in regione: Bologna (78 donne), Forlì (17), Modena (32), Piacenza (16) e Reggio Emilia (10). In Emilia-Romagna non si registrano donne detenute con figli al seguito.

Questa la fotografia della situazione detentiva delle donne in regione emersa dal seminario 'Quando il carcere è al femminile', tenutosi nella sede dell'Assemblea legislativa. Si è trattato di un'iniziativa organizzata dall'ufficio del garante dei detenuti collegata al ciclo di eventi programmati in Assemblea legislativa per la festa della donna, in concomitanza con la chiusura della mostra fotografica di Giampiero Corelli "Domani faccio la brava", sempre dedicata alla detenzione femminile.

"La detenzione al femminile - ha spiegato Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti, introducendo il seminario - rappresenta uno degli aspetti più complessi e, forse, anche meno conosciuti del mondo penitenziario. La complessità deriva dai valori propri della donna che, nel contesto detentivo, amplifica aspetti di fragilità e di sofferenza: pensiamo ad esempio alla lontananza, costretta, dalla cura dei figli". La presidente dell'Assemblea legislativa, Emma Petitti, è intervenuta sulla necessità di ampliare le occasioni di lavoro nelle carceri e ha spiegato quello che si sta facendo in Emilia-Romagna: "È fra le regioni più attive su queste tematiche. Oggi l'azione educativa in carcere serve a promuovere un cambiamento non coercitivo e neanche correttivo ma di opportunità, da sfruttare soprattutto all'esterno. Il detenuto non deve, quindi, essere abbandonato ma sostenuto anche fuori, partendo dalle reti sociali di riferimento". (ANSA).