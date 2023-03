Uccise una barista a Reggio Emilia, pena ridotta a 20 anni

Sconto di pena in secondo grado per Hicham Boukssid, il 38enne marocchino che l'8 agosto 2019 uccise a coltellate la 25enne cinese Hui Zhou, barista al 'Moulin Rouge' di Reggio Emilia. Lo riporta la stampa locale reggiana. L'uomo era stato condannato a 24 anni e 6 mesi in primo grado (l'accusa aveva chiesto l'ergastolo), ma ieri il verdetto della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, ha ridotto la pena di quattro anni mentre la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna.

Boukssid - il quale dopo aver ammazzato la giovane della quale si era innamorato, era fuggito in una zona boschiva nella periferia della città dove si era nascosto per poi costituirsi dopo dieci giorni - dovrà quindi scontare 20 anni e 6 mesi.

L'aggravante della crudeltà è stata confermata (la difesa ne aveva chiesto l'eliminazione), ma è stata riconosciuta prevalente l'attenuante della seminfermità mentale rigettando la richiesta della difesa di riconoscere il vizio totale di mente.

Inoltre l'avvocato difensore Pina Di Credico - la quale ha annunciato alla stampa che ricorrerà in Cassazione - aveva chiesto la libertà vigilata, anche questa rifiutata dalla Corte.

