Naufragio: domani a Bologna il rito funebre per le 7 salme

Si svolgerà domani alle 15, al cimitero di Borgo Panigale, il rito funebre delle sette salme dei migranti naufragati il 26 febbraio di fronte alla spiaggia di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Le esequie - spiega una nota diffusa dal Comune di Bologna - si terranno secondo il rito islamico, in forma privata, alla presenza del sindaco di Bologna, Matteo Lepore e dell'assessore regionale alle Politiche per l'immigrazione, Igor Taruffi. A celebrare il rito, Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle Comunità islamiche d'Italia (Ucoii).

La cerimonia prevede la recita in forma comunitaria di preghiere ed invocazioni, con i partecipanti disposti in file parallele in direzione della Mecca. Successivamente si procederà con l'inumazione, una per volta, delle salme. In giornata i cinque familiari delle vittime, arrivati a Bologna alle 13, hanno avuto la possibilità di visitare le salme e di pregare. In serata è atteso in città l'arrivo di altri 5 parenti delle vittime. (ANSA).