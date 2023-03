Kataklò Athletic Dance al Teatro Celebrazioni di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAR - Dopo un anno digiuno di spettacoli, palcoscenici e teatri, Kataklò Athletic Dance Theatre, la più importante compagnia italiana di physical theatre, torna sulle scene inneggiando alla ripartenza: l'11 marzo alle 21 la compagnia, fondata più di un quarto di secolo fa da Giulia Staccioli, sarà al Teatro Celebrazioni di Bologna con il nuovo spettacolo 'Back To Dance'.

"Se basta un profumo per tornare a respirare, a noi basta un respiro per tornare a ballare", dice Giulia Staccioli, che insieme al contributo artistico dei sei danzatori in scena (Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri e Sara Palumbo), firma uno spettacolo che accosta frammenti differenti, inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza: "raccogliamo tutti i pezzi, ricostruiamoci, rigeneriamoci, mostriamoci nuovi, ma sempre fedeli a noi stessi. Insomma, torniamo a ballare!" 'Back To Dance' si svolge in un tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l'umanità, la mitologia, l'eroismo, la leggerezza. Racconta il ritorno in scena dei danzatori dopo aver vissuto un'esperienza universalmente condivisa. "Nelle loro gambe c'è la voglia di ricominciare, - spiega ancora Staccioli - un istinto continuamente frenato, ostacolato, reso sempre più complesso dalle circostanze. Travolta dalla solitudine, dalla diffidenza e dalla paura dell'altro, l'umanità è stata portata a riscoprire le sue paure più profonde, i suoi istinti più vivi.

Ci siamo sentiti umani, appartenenti a quella specie che si è creata e plasmata con convinzioni profonde e apparentemente solide. Pilastri che si sono sgretolati, polverizzandosi in incertezze. Abbiamo dovuto trovare il coraggio di scoprirci deboli, soli, nudi. Ci siamo rialzati, abbiamo ricominciato a correre e ci siamo ritrovati". La chiave di lettura offerta dallo spettacolo vuole essere positiva: giocando con l'ironia, l'energia e l'intensità proprie dello stile Kataklò, Back To Dance dà voce ai bisogni e ai desideri che hanno accomunato tutti nell'ultimo periodo. (ANSA).