'Hotel de la Ville', album esordio di Laurino live a Bologna

"Hotel De La Ville" è l'album d'esordio di Laurino, in uscita in vinile e su tutte le piattaforme di streaming per Garrincha Dischi/Fonoprint Records e distribuito da Sony Music Italy. Il disco sarà presentato live il 10 marzo, con ingresso gratuito, al circolo Arci Efesto, con sede in un appartamento storico all'interno di Palazzo Certani in via Castiglione a Bologna.

Simone Laurino, cantautore, polistrumentista e produttore veronese classe 1996, alterna brani che invitano a fermarsi e riflettere, per cogliere tutte le sfumature della sua voce, a canzoni uptempo che spronano a ballare a scapito della tristezza. Le costanti che tengono insieme il viaggio di otto tracce (rispetto alla versione in digitale, nel vinile esclusivo si aggiungono quattro intermezzi strumentali, portando così le tracce a 12) sono la sua sensibilità nella scrittura, che gli permettere di trasmettere messaggi profondi con parole semplici ed evocative, e le sonorità, che combinano elementi provenienti da neo-soul, folktronica e cantautorato, realizzate con l'aiuto di Fonoprint, storico studio di Bologna da quarant'anni leader nella produzione musicale.

Il suo stile molto personale lo mette subito in evidenza tra i giovani artisti più promettenti della nuova scena cantautorale italiana, accumulando diverse esperienze live, una su tutte all'Arena di Verona, e nel 2018 a Sanremo Giovani. Nel 2020 si fa notare con la partecipazione a Bma showcase festival; nel 2021 si trasferisce a Bologna e lavora al suo primo album in collaborazione con Fonoprint Records e Garrincha Dischi. (ANSA).