Fiera Ragazzi, oltre 28 mila visitatori per edizione dei 60 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAR - Sono stati 28.894 i visitatori professionali della Bologna Children's Book Fair 2023 che si è conclusa il 9 marzo. L'edizione dei 60 anni ha registrato un + 35% di visitatori rispetto al 2022 ed è tornata in linea con i numeri del 2019 (28.946), pre-pandemia. Record il numero degli espositori arrivati a 1456 da circa 90 Paesi e regioni del mondo. Nei quattro giorni della Fiera, 325 gli eventi dal vivo e oltre 260 gli appuntamenti underground organizzati dagli espositori in fiera e in città.

La 61ª edizione di Bologna Children's Book Fair torna nel 2024 al suo tradizionale mese, dall'8 all'11 aprile, con Paese Ospite d'Onore la Slovenia.

Un risultato quello del 2023 che segue e dà riscontro al grande lavoro portato avanti da Bologna Children's Book Fair sullo scenario internazionale attraverso un'attività - tra tour e iniziative - che prosegue durante tutto l'anno.

Tra gli ospiti che hanno spento le 60 candeline della fiera: Albertine Zullo, Beatrice Alemagna, Rotraut Susanne Berner, Marc Boutavant, Rebecca Dautremer, Laura Carlin, Suzy Lee, Nicholas Jubber, Katsumi Komagata, David Levithan, Manuel Marsol, Sarah Mazzetti, Hasan Mousavi, Fabian Negrin, Elena Odriozola, Martin Salisbury, Alessandro Sanna, Axel Scheffler, Susanna Tamaro, Klaas Verplancke.

Risultati importanti anche per la piattaforma digital Bcbf: oltre 2 milioni le visualizzazioni al sito, 200.000 gli utenti unici (60% esteri), oltre 60.000 gli utenti registrati ai servizi online. + 21% gli utenti unici collegati rispetto al 2022, frutto dell'ampliamento di offerta di contenuti e servizi generati attraverso i canali digital nelle ultime edizioni online e in presenza. Ottocento gli illustratori, provenienti da 70 Paesi e regioni del mondo che hanno presentato le loro opere sul Muro degli Illustratori virtuale, riproposto in fiera attraverso screen posizionati nel cuore della manifestazione.

Oltre 750 giornalisti presenti in fiera, di cui 35% esteri da 33 Paesi e regioni del mondo. Un successo realizzato anche grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Maeci e di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. (ANSA).