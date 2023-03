Aumentano violenze a operatori sanitari, incontro a Piacenza

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAR - Dal 2017 al 2021 gli operatori sanitari che a Piacenza hanno subito violenza verbale sono stati 64, numero che sale a 79 se si parla di aggressione fisica.

Circa il 38% degli operatori è stato vittima di un'aggressione con un incidenza di rischio cinque volte superiore rispetto ad altri comparti lavorativi.

Dalla riflessione su questi dati, in costante crescita, ha preso le mosse il secondo convegno nazionale Fiaso 'La sicurezza degli operatori della sanità. Educare alla prevenzione e alla gestione del conflitto e della violenza', nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese. Un appuntamento organizzato da Fiaso e Ausl di Piacenza, in collaborazione con il Comune, per sensibilizzare la cittadinanza, gli operatori sanitari e le istituzioni locali, regionali e nazionali sull'entità del fenomeno e sulle misure da attuare per la difesa degli operatori.

"I dati mostrano un incremento in questi ultimi 5 anni delle aggressioni verbali e fisiche nei confronti degli operatori sanitari - ha detto Paola Bardasi, direttore generale Ausl di Piacenza e coordinatore regionale Fiaso Emilia-Romagna - I servizi maggiormente sono coinvolti sono il Pronto soccorso e l'area psichiatrica, ma anche i Cup, i poliambulatori, la continuità assistenziale. Piacenza nell'ultimo triennio ha registrato una media di quattro aggressioni fisiche e quattro verbali su mille operatori, un dato in linea con la media regionale. (ANSA).