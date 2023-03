Ambiente: l'11 marzo a Bologna premiati i Comuni Plastic Free

Sono 68 i Comuni italiani maggiormente virtuosi nel gestire e riciclare la plastica. L'11 marzo verranno premiati da 'Plastic Free Onlus', che per il secondo anno consecutivo valorizza le buone pratiche con una giornata organizzata a Bologna per "contrastare il più possibile l'uso della plastica usa e getta", spiega Antonio Rancati, segretario generale della onlus.

Gli enti locali selezionati, su 360 candidature, si trovano in 19 regioni italiane e hanno superato una valutazione che si basa sulla lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose e collaborazione con Plastic Free e i suoi volontari. In vetta alla classifica c'è il Veneto con 12 Comuni premiati, seguito dalla Campania con 8 enti e dal Trentino-Alto Adige con 7 menzioni.

In Emilia-Romagna sono cinque i Comuni virtuosi: Bologna, Sasso Marconi (Bologna), Ferrara, Terre del Reno (Ferrara) e Castellarano (Reggio Emilia). Alla premiazione in piazza Re Enzo saranno presenti, oltre al sindaco Matteo Lepore, anche l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi, il professor Antonio Ragusa, direttore del dipartimento di Ostetricia e Ginecologia del Fatebenefratelli di Roma che studia gli effetti delle microplastiche, il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, e la direttrice di QN, Agnese Pini.

"Per Bologna ospitare questo evento è molto importante - ha spiegato l'assessora al Coordinamento per la transizione ecologica, Anna Lisa Boni - perché è totalmente coerente con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030". "Come Comune di Bologna di intervenire facendo educazione ambientale - conclude l'assessora - ma anche in termini normativi e formativi. Abbiamo anche progetti di riuso del mobilio e della strumentazione informatica dell'amministrazione e puntiamo sulla raccolta differenziata, che a Bologna è già al 66%". (ANSA).