Unife propone app per prepararsi al test di Medicina

Un'app per prepararsi e mettersi alla prova in vista del test di ammissione a Medicina e Chirurgia. Si chiama 'thefaculty' e l'università di Ferrara è il primo ateneo pubblico italiano ad offrire agli studenti lo strumento di 'edugame'.

La app offre un percorso gratuito e personalizzabile per prepararsi al test, con migliaia di quesiti sugli argomenti della prova, già organizzati per argomenti e per livelli, così da prendere familiarità con le modalità della prova ufficiale.

Consente inoltre di verificare la propria preparazione con simulazioni e confrontare il punteggio ottenuto con quello di altri studenti che si preparano. In più, completando le attività di preparazione in app, sarà possibile accedere a scontistiche e premi, offerti in un innovativo sistema di welfare studentesco dalle aziende partner della startup.

"L'orientamento finalizzato a ottimizzare il passaggio tra la scuola dell'obbligo e l'Università è stato indicato come obiettivo prioritario dal ministero per l'Università e la Ricerca. Questo nuovo strumento va ad arricchire le tante iniziative già messe in campo da Unife in questo ambito - commenta la rettrice dell'Università di Ferrara Laura Ramaciotti - Per i nativi digitali la tecnologia è parte della vita quotidiana, per questo crediamo che questa app, che unisce lo studio al divertimento nel pieno spirito dell'edutainment, possa essere per loro un'importante opportunità per arrivare maggiormente preparati e sereni ad affrontare una prova cruciale per il loro futuro formativo e professionale".

"La bontà di questa scelta - aggiunge Ramaciotti - viene dai primi dati sul suo utilizzo: ancora prima del lancio ufficiale, thefaculty è stata scaricata e utilizzata da 900 aspiranti medici. È inoltre nostra intenzione ampliare questa possibilità ad altri studenti; a breve saranno infatti rese disponibili analoghe risorse per prepararsi ai test di Architettura e a quelli delle Professioni Sanitarie". (ANSA).