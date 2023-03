Travolge donna su pista da sci e fugge, denunciato 40enne

I carabinieri di Lizzano in Belvedere (Bologna) hanno denunciato uno sciatore che, sabato scorso, si è allontanato dopo avere travolto una donna sulle piste da sci del Corno alle Scale, nel Bolognese. E' un 40enne di Verona, accusato di omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente.

La sciatrice, una bolognese di 57 anni, è rimasta ferita e, soccorsa dai carabinieri sciatori e dal 118, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna con varie fratture. Dopo l'incidente, avvenuto sulla pista nera Tomba 1, l'uomo ha raggiunto rapidamente la propria auto per fare ritorno a casa. Grazie a testimonianze raccolte sulle piste e all'esame dei filmati delle telecamere, i carabinieri lo hanno rintracciato lungo la Sp 71 in località Madonna dell' Acero. Il 40enne è stato anche sanzionato perché non aveva l'assicurazione obbligatoria prevista per gli sciatori. (ANSA).