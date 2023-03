Opera Domani porta il Flauto Magico al Valli di Reggio Emilia

Il 9 e 10 marzo prossimi il Teatro Valli di Reggio Emilia ospiterà ben cinque repliche del progetto Opera Domani di AsLiCo (l'Associazione Lirica e Concertistica Onlus, fondata a Milano nel 1949 da Giovanni Treccani), uno dei più apprezzati, che avvicina i più giovani all'opera lirica, dedicato quest'anno al Flauto magico di Mozart. Sono passati ormai 20 anni dalla prima volta che il Valli accolse questo progetto di avvicinamento all'opera per bambine e bambini dai 6 ai 13 anni: cambiano i titoli, ma tutti gli anni si ripete l'affollata magìa della musica, delle luci e dei suoni.

Un intero teatro di bambine e bambini che canta un'opera, preparata durante l'anno scolastico grazie a percorsi didattici con gli insegnanti, assieme a veri cantanti sul palco. Con l'orchestra e il direttore che durante le arie principali si gira e, spalle al palcoscenico, dirige i mille bambini che cantano e sventolano piccoli oggetti "simbolo", realizzati a scuola.

Il Flauto Magico - Il suono della pace, una delle opere più complesse e affascinanti di sempre, nella versione adattata per i più giovani, sarà in scena giovedì 9 marzo alle 9, 11 e 20.30 e venerdì 10 alle 9 e 11. Cinque repliche, necessarie per accogliere tutti i bambini e le scuole che hanno partecipato al progetto, provenienti da tutte le scuole elementari e medie di Reggio Emilia e dalla provincia. Con una durata di circa 70 minuti, l'opera non rinnega nulla del tradizionale Flauto Magico, ma propone una risonanza delle attualità odierne e afferma il lato contemporaneo dell'adattamento proposto dal team artistico. La favola è ambientata in un mondo nuovo in cui spicca il rapporto conflittuale tra Sarastro e la Regina della Notte, che viene descritto come una vera e propria guerra nella quale Tamino e Pamina, giovani ragazzi alla ricerca di un posto nel mondo degli adulti, saranno spesso richiamati a schierarsi.

Prodotta da AsLiCo in coproduzione con partner internazionali, Flauto Magico. Il suono della pace, è rielaborato da Giacomo Mutigli, con la drammaturgia di Caroline Leboutte e la direzione d'orchestra di Alfredo Salvatore Stillo. I cantanti provengono dalle ultime edizioni del Concorso AsLiCo. (ANSA).