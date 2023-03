Due incidenti stradali nel Bolognese, un morto e due feriti

Due gravi incidenti sono avvenuti nel pomeriggio, nel raggio di poche decine di chilometri, sulla strada statale Porrettana, nel Bolognese. A Lovoleto di Granarolo Emilia ha perso la vita un uomo di 88 anni, Rino Pancaldi di Minerbio, mentre a Malalbergo sono rimaste ferite due persone.

Lo scontro mortale si è verificato all'altezza di un distributore di carburante, dove l'auto del pensionato ha prima urtato un bus extraurbano della linea Bologna-Ferrara, poi si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. L'anziano conducente è deceduto sul colpo. Da una prima ricostruzione, l'88enne avrebbe svoltato per entrare nell'area di servizio e non si sarebbe accorto in tempo della corriera in arrivo. La dinamica sarebbe stata confermata dalle telecamere del distributore, visionate dai carabinieri intervenuti sul posto insieme a polizia locale, vigili del fuoco e 118. Non ci sono stati feriti tra i passeggeri del bus (almeno una ventina al momento dell'impatto), né tra gli occupanti del secondo veicolo.

Anche a Malalbergo si è trattato di uno scontro frontale fra due auto che, dopo l'impatto, sono finite fuori strada, nel campo adiacente la carreggiata. Entrambi gli occupanti sono rimasti feriti e il 118 li ha trasportati all'ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni di media gravità. I due incidenti hanno anche causato pesanti disagi alla circolazione sulla Porrettana, rimasta a lungo chiusa per consentire l'intervento di soccorritori e forze dell'ordine. (ANSA).