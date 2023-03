Artrosi ginocchio, 'alleanza ortopedico-geriatra'

L'artrosi di ginocchio, una delle principali cause di disabilità e ridotta qualità di vita, è molto più grave e difficile da trattare quando si presenta associata a sarcopenia, una sindrome geriatrica ancora poco conosciuta, difficilmente diagnosticabile all'esordio e particolarmente invalidante. In una review sistematica pubblicata sulla rivista 'Journal of Clinical Medicine' per la prima volta si dimostra come, nella pratica clinica, un paziente su due affetto da artrosi di ginocchio presenti un quadro sarcopenico associato. "Un lavoro che conferma la necessità di definire percorsi personalizzati, interdisciplinari e fondati sulla ricerca scientifica", afferma il dottor Francesco Pegreffi, ortopedico, docente al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna e primo autore dell'articolo.

"Si tratta di una moderna visione delle medicina", sottolinea il professor Nicola Veronese, specialista geriatra al Dipartimento di medicina Interna e Geriatria dell'Università di Palermo diretto dal professor Mario Barbagallo. "È necessario lavorare in squadra per trattare congiuntamente l'artrosi del ginocchio, di competenza ortopedica, e la sarcopenia, una sindrome geriatrica di pertinenza internistica". "Presupposto fondamentale per trattare un'entità clinica che prende forma dalla compresenza di artrosi e sarcopenia, ben descritta da questa revisione sistematica, è l'alleanza terapeutica tra ortopedico e geriatra", aggiunge Lee Smith, Professor of Public Health in the School of Psychology and Sport Science at Anglia Ruskin University. Questo risultato, raggiunto anche grazie alla collaborazione del professor Orazio de Lucia, reumatologo afferente al Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche, Asst Centro Traumatologico Ortopedico G. Pini-Cto di Milano, sarà il punto di partenza di una tesi di laurea in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata di Alice Balestra, studentessa dell'Università di Bologna. (ANSA).