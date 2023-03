Ambasciatore ucraino a Fiera Ragazzi, lottiamo per futuro bimbi

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - L'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, è arrivato l'8 marzo alla Bologna Children's Book Fair per una visita istituzionale allo stand ucraino.

"Vorrei ringraziare tutti gli organizzatori che ci hanno dato la possibilità di presentare i nostri libri e il nostro Paese.

L'importante è che il tema dell'Ucraina risuoni durante la fiera. Non dobbiamo dimenticare tutti questi orrori" ha detto l'ambasciatore.

"I bambini sentono meglio e hanno visto già tanto in questa guerra. Il nostro messaggio è che i bambini che hanno visto tutto questo in Ucraina non devono vederlo in nessun altro luogo nel mondo. I bambini devono essere sempre in posti sicuri e protetti. Noi stiamo lottando e combattendo per il loro futuro e continueremo questa strada per liberare il nostro Paese" ha detto Melnyk allo stand collettivo ucraino. "Più di venti nostri editori sono stati presentati qui e loro rappresentano quasi tutto il Paese. Hanno fatto il loro lavoro anche durante i bombardamenti. Gli editori e i bambini sono i nostri ambasciatori per presentare il Paese nel mondo" ha spiegato l'ambasciatore che poi ha visitato la mostra Ukraine Illustrated. Per tutto il 2022 Bologna Children's Book Fair ha portato avanti, e continua tuttora, il proprio sostegno concreto alla comunità del libro ucraina. È infatti grazie all'impegno sinergico tra Bcbf, l'International Book Arsenal Festival e l'Ukrainian Book Institute che i libri delle case editrici ucraine sono giunti sui tavoli del BolognaRagazzi Award 2023, ed è grazie a questa stessa collaborazione - assieme al Pictoric Illustrators Club - che la fiera ospita quest'anno, nell'edizione del sessantesimo, la mostra di illustrazioni Ukraine Illustrated. (ANSA).