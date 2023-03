Miss Agata, film di regista ferrarese in anteprima a Hollywood

Una Bridget Jones all'italiana, che si trasferisce dal Piemonte a Ferrara, nella vecchia casa della nonna, per sfuggire ad un ex- fidanzato stalker. Quando Nabil, un timido ragazzo del Gambia, riesce a farle tornare il sorriso, lei si convince che lui potrebbe essere la risposta ai suoi problemi. È, in sintesi, la trama del nuovo cortometraggio 'Miss Agata' della regista ferrarese Anna Elena Pepe, presentato in anteprima al Chinese Theatre, cinema di Hollywood, distretto di Los Angeles, per il Golden State Film Festival. Il corto è stato realizzato grazie a una vasta collaborazione con il territorio - come sottolinea la stessa regista - che ha visto protagonisti anche la Scuola Vancini per l'assistenza sul set e il coinvolgimento dei giovani attori, l'istituto Vergani-Navarra per il servizio di catering, la Città del Ragazzo, che ha messo a disposizione spazi e location e tanti ragazzi del Cosquillas Theatre methodology di Massimiliano Piva.

Co-diretto da Sebastian Maulucci e prodotto da Ladybug Crossmedia (Italia) e Tabit, il cast comprende anche Andrea Bosca, Chiara Siani e Yahya Ceesay. "L'approdo negli Stati Uniti è un risultato corale, che vive del contributo del territorio e si alimenta dell'entusiasmo che tanti hanno messo in questo progetto. Da ferrarese è una soddisfazione speciale e una gioia particolare aver coinvolto tante eccellenze territoriali, che hanno mostrato una straordinaria disponibilità. Grazie a chi ci ha creduto con me", dice Pepe, ringraziando anche il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e il Comune per il sostegno fornito e la collaborazione messa in campo. 'Miss Agata' sarà anche al Festival del Cinema città di Spello (10-19 marzo) diretto da Laura Luchetti. (ANSA).