Minaccia compagno di scuola con coltello, denunciato 15enne

Un 15enne è stato denunciato a Fidenza (Parma) per aver minacciato con un coltello un compagno di scuola, 12enne, puntandoglielo al petto. E' avvenuto nei giorni scorsi nei bagni di una scuola media: il 12enne è scappato insieme a un amico, ha raggiunto una insegnante, raccontando l'accaduto e fornendo una dettagliata descrizione del giovane.

Individuato, il 15enne in un primo momento ha negato, poi ha detto di aver trovato il coltello in un giardino pubblico, mentre stava andando a scuola. I carabinieri della Compagnia di Fidenza, chiamati dalla preside, hanno sequestrato il coltello e denunciato il giovane per minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere. (ANSA).