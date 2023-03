L'allarme di Coldiretti, 'invasione di conigli a Cotignola'

Coldiretti Ravenna ha segnalato un'invasione di conigli nei campi di Cotignola, Comune del Ravennate, con danni definiti ingenti a colture, fossati e agli argini del fiume Senio. In particolare a lamentare la presenza massiccia di roditori non autoctoni ormai da diverse settimane - si legge in una nota - è stato l'agricoltore Ivan Peroni titolare di una società agricola i cui fondi insistono su via Gaetana e sulla vicina frazione di San Severo.

"Una numerosa colonia di conigli sta letteralmente distruggendo i nostri campi e vigneti - ha detto il coltivatore - causando danni ingenti non solo alle colture ma anche ai fossati adiacenti, tutti rifatti alcuni anni fa e ora ridotti a colabrodo, nonché alle arginature del fiume Senio mettendo quindi con evidenti problematiche per la tenuta idrogeologica del territorio". I conigli, probabilmente abbandonati in zona, si sono riprodotti in grande numero passando rapidamente da 200 a circa 500 esemplari. La situazione è stata segnalata all'amministrazione comunale, alla polizia provinciale, ad Arpae e all'ufficio Caccia dello Stacp di Ravenna per sollecitare un "intervento immediato di cattura straordinaria con ristoro dei danni patiti". (ANSA).