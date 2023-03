8 marzo: la prima pagina di QN realizzata con l'AI da Ozmo

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAR - Una fake cover speciale. E otto domande a otto donne. E' l'iniziativa del Gruppo Monrif con il numero in edicola l'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. Un inserto arricchito dall'opera realizzata con l'intelligenza artificiale per l'occasione dallo street artist Ozmo e dall'editoriale della direttrice Agnese Pini. "Un'immagine dal valore fortemente simbolico", spiega l'artista toscano, che si contraddistingue proprio per la sua grande intensità e per l'impatto figurativo dei suoi lavori.

Nelle pagine interne, otto donne protagoniste del nostro tempo portano il loro augurio a tutte e tutti prendendo spunto dal proprio ruolo e dalla propria esperienza personale: Arisa, Giusy Versace, Francesca Michielin, Beatrice Paola Fraschini, Francesca Vecchioni, Pegah Moshir Pour, Lucia Aleotti, Carla Bassu.

L'inserto dà poi voce alle donne iraniane, ad artiste e manager, proponendo riflessioni e punti di vista.

LUCE! e i siti del Sistema QN sensibilizzeranno le proprie lettrici e i propri lettori sull'importanza dell'educazione di genere e della cultura per continuare a costruire una strada che porti sempre più a un'emancipazione reale e non solo di parole.

Ampio spazio verrà dedicato a Virginia Stagni - giovanissima manager del Financial Times - intervistata sulla leadership femminile, a Emilia Roig, fondatrice per la giustizia intersezionale di Berlino e a Maria Chiara Carrozza, del Consiglio Nazionale Donne Italiane. Un riflettore viene acceso su due realtà imprenditoriali che stanno portando avanti progetti dalla parte delle donne: Treedom, per il congedo mestruale in ufficio, e Ikea, per il potenziamento dell'occupazione in rosa. Oltre a questi contenuti, lo speciale on line sarà arricchito da due inchieste video su come sono cambiate le cose per le donne nel corso degli anni e su cosa significa l'8 marzo, per gli uomini e per le donne. (ANSA).