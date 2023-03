'Motor Valley', primo docufilm ufficiale sul distretto E-R

Il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna ospita la prima proiezione in città di 'Motor Valley', il primo docufilm ufficiale sulla storia del distretto industriale situato in Emilia-Romagna, noto a livello mondiale per essere il luogo dove sono nate ed hanno tuttora sede alcune delle industrie automobilistiche e motociclistiche più importanti del mondo. La presentazione si terrà sabato 11 marzo alle 17 alla presenza del regista Stefano Ferrari.

Promosso da Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia, il film - della durata di circa 70 minuti, in lingua italiana con sottotitoli in inglese - racconta in un affresco corale la storia di luoghi, personaggi e imprese che sono diventati leggendari.

"Grazie al contributo di quasi quaranta protagonisti - spiega Ferrari - siamo stati in grado di raccontare cento anni di storia della valle dei motori, quella striscia lunga cento miglia nella quale sono sorti e continuano a conquistare trionfi, sportivi, commerciali e di alta qualità, alcuni fra i più grandi marchi di automobili e di motociclette del mondo. Al termine di un lavoro durato otto mesi fra ricerca, documentazione, interviste e montaggio, la nostra produzione è stata in grado di raccontare per la prima volta nella storia perché la Motor Valley, composta da 16mila aziende dell'indotto e centinaia di migliaia di ingegneri, tecnici, addetti, operai specializzati ed artigiani, sia proprio qui in questa fetta d'Italia e non altrove, in un contesto speciale dove trionfano, insieme, opere d'arte, grande gastronomia e paesaggi fantastici.

E poi c'è lo spirito agonistico, il cronometro come riferimento, la bellezza e la velocità che si fondono insieme, le vittorie, i traguardi, i trofei, i drammi, le tragedie".

Il Museo del Patrimonio Industriale si presta come sede naturale per la prima presentazione del progetto a Bologna.

L'istituzione votata allo studio, alla documentazione e alla divulgazione della storia economico-industriale della città e del suo territorio da oltre due decenni è impegnata nella valorizzazione della storia produttiva legata al distretto meccanico della motoristica e dell'automazione. (ANSA).