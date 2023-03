Incendio in un appartamento a Bologna, morto un 62enne

Incendio in un appartamento che si trova all'ultimo piano di una palazzina in via Vestri a Bologna: nel rogo è morto un uomo di 62 anni, Giovanni Sarti, mentre è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore il fratello 61enne della vittima, che risulta essere sordomuto. I due vivevano insieme nell'appartamento andato a fuoco. Il rogo è stato domato da vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.