Il documentario 'Sospesi' sbarca a Hollywood

Il documentario 'Sospesi' della regista cesenate Martina Dall'Ara approda a Hollywood. È stato infatti selezionato in concorso al Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest, manifestazione aperta ieri e che si chiuderà l'11 marzo al Tcl Chinese Theatres a pochi giorni dalla 95/a edizione degli Oscar che hanno luogo a pochi metri di distanza, al Dolby Theatre.

Il film, che racconta come gli italiani all'estero hanno vissuto la pandemia di Covid, è stato trasmesso online via esclusiva al pubblico nord-americano tramite la piattaforma Eventive a partire dalle 22 di ieri ora locale (6 di questa mattina in Italia) è resterà disponibile per un massimo di 72 ore. "Essere in concorso in un festival così prestigioso è un sogno che si avvera per tutto il team di lavoro - afferma Dall'Ara -. Lo scopo è proprio quello di divulgare i messaggi degli italiani all'estero coinvolti nel film".

Il primo lungometraggio della film-maker romagnola raccoglie volti e voci di circa 100 italiani in 50 paesi del mondo durante il primo lockdown nel 2020. Dopo le prime proiezioni a Cesena, Santarcangelo di Romagna e Torino sono arrivati anche i primi riconoscimenti. Il docufilm, prodotto in collaborazione con Manufactory Productions, è arrivato nella finale del festival di Stafford (Gran Bretagna) nella categoria Covid Film, mentre al Mindfield Film Festival di Albuquerque (USA) ha vinto il Best original score con le musiche firmate dal compositore Davide Caprelli.