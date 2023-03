A fuoco locale adiacente, rischio incendio per chiesa a Forlì

(ANSA) - FORLÌ, 06 MAR - La scorsa notte ha rischiato di andare a fuoco, a Forlì, la chiesa di San Giuseppe Artigiano, in viale Fratelli Spazzoli. Scattato l'allarme, poco dopo le 23, sul posto sono rapidamente intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì. Le fiamme si sono levate, per cause ancora da chiarire, in un locale adibito a magazzino adiacente alla chiesa.

I pompieri sono riusciti in breve tempo a spegnere il focolaio, alimentato da materiale vario, infiammabile, posto all'interno della struttura, evitando così il propagarsi del fuoco all'edificio sacro. Non si segnalano persone coinvolte. Le indagini per risalire alle cause scatenanti il rogo sono in corso da parte dei Carabinieri e degli specialisti degli stessi Vigili del Fuoco. (ANSA).