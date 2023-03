8 marzo: Istituto Parri dedica video a Raffaella Carrà

Nella Giornata internazionale della donna, l'8 marzo l'Istituto Storico Parri di Bologna propone sui propri canali social 'Rumore. Quando ho deciso che facevo da me', un video dedicato a Raffaella Carrà, "una grande bolognese che nel 2023 avrebbe compiuto ottant'anni, capace di costruire un immaginario potente, in grado di influenzare il costume nazionale e di entrare negli scenari artistici internazionali", come sottolinea il suo presidente Virginio Merola, ex sindaco del capoluogo emiliano. Il video fa parte di 'Voli di farfalle. Storie di donne che non si sono arrese', progetto nato nel 2020 e che l'Istituto Storico Parri porta avanti in collaborazione con il Comune di Bologna-Ufficio Pari Opportunità, Tutela delle differenze, Contrasto alla Violenza di Genere.

Si tratta di una rassegna di brevi video dedicati alla vite di donne che hanno combattuto per fare sentire la propria voce, far emergere i propri diritti, la propria arte, i propri desideri. Dalle sorelle Mirabal a Franca Viola, da Marielle Franco a Bell Hooks, da Rosalind Franklin a Nadia Comăneci, ogni 25 novembre e 8 marzo viene pubblicato un video dedicato e pensato con uno sguardo divulgativo. "In un luogo in cui si conservano documenti preziosi per la ricerca sul Novecento, crocevia di persone di ogni età, spazio di antiche sale e corridoi pieni di scaffali carichi di carte, giornali, libri - sottolinea Merola - racconteremo anche quest'artista; perché la storia, oggi, si fa e si racconta seguendo percorsi differenti: dalla ricerca alla divulgazione. Al Parri siamo capaci di percorrerli tutti".

Per la vicesindaca e assessora alle pari opportunità e differenze di genere, Emily Clancy, "in Italia, e non solo, basta il nome di Raffaella per evocare una rivoluzione di libertà conquistata a passo di danza, con allegria e leggerezza.

Con il video che l'Istituto Parri le dedica, celebriamo una volta di più la rivoluzione popolare delle donne. Il filmato va ad arricchire la serie 'Voli di Farfalle', una piccola galleria fatta di storie di donne, tutte diverse, le cui voci, levandosi, hanno contribuito alla lotta di liberazione femminile". (ANSA).