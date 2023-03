Tentano di rapinare un anziano, tre minorenni denunciati

Tre minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per aver tentato di rapinare con un coltello un 61enne a Scandiano, nel Reggiano. I giovani - di età compresa tra i 15 e i 17 anni, residenti tra le province di Reggio Emilia e Modena - ieri mattina hanno disertato la scuola e sono andati in un'area verde, al Parco della Resistenza nel quartiere 'Cappuccini' del capoluogo del comprensorio ceramico.

In un sottopasso che unisce le due zone, intorno alle 10.30, si sono avvicinati a un pensionato e gli hanno intimato di consegnare i soldi sotto minaccia di un'arma affilata. L'uomo ha cominciato ad urlare per attirare l'attenzione e i tre sono fuggiti. Chiamati i carabinieri, la vittima ha fornito loro un accurato identikit degli adolescenti. I militari della locale stazione, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, sono risaliti a loro rintracciandoli poco lontano in un altro parco della cittadina. Per eludere le ricerche, si erano cambiati parte degli indumenti indossati poi riposti negli zaini, ma l'escamotage non è servito a nulla. I tre sono stati denunciati alla procura del tribunale minorile di Bologna.

(ANSA).