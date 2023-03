Incidente in A14 nel Ravennate, muore automobilista 58enne

Un automobilista lombardo 58enne è morto a causa delle ferite riportate la scorsa notte in un incidente stradale verificatosi sull'autostrada A14 al km 57, all'altezza di Solarolo (Ravenna). Per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Faenza, la vettura - una Fiat 500 - guidata dalla vittima, ha urtato un mezzo pesante che stava procedendo nella stessa direzione, verso nord. L'uomo è rimasto incastrato nell'auto, ribaltatasi più volte, ed è stato estratto ormai senza vita dai vigili del fuoco. (ANSA).