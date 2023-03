Dimora Cesare Maltoni fra 'Case e studi persone illustri'

Casa Cesare Maltoni, dimora dell'illustre cancerologo fondatore dell'Istituto Ramazzini, è stata riconosciuta fra le "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna", riconoscimento rilasciato dalla Regione al termine dell'iniziativa di valorizzazione di abitazioni e studi di esponenti del mondo della storia, cultura, arti, politica, scienza e spiritualità. Casa Maltoni, situata a San Lazzaro di Savena (Bologna) e di proprietà dell'Istituto Ramazzini, è un luogo dal forte valore simbolico per la cooperativa che ha fondato. È stata la residenza, il luogo di studio e di ricerca dello scienziato, nato il 17 novembre 1930 a Faenza (Ravenna) e morto proprio nella sua casa di San Lazzaro il 22 gennaio 2001.

Dopo la sua morte l'edificio si è trasformato in modo naturale nel cuore delle attività di volontariato dei soci dell'Istituto Ramazzini e oggi è utilizzato per attività socio-ricreative, sviluppate soprattutto nell'ampio parco esterno. Casa Maltoni raccoglie ancora molte testimonianze della vita dello scienziato, degli aspetti più quotidiani e delle particolarità del suo carattere. Ospita inoltre un grande archivio delle ricerche, pubblicazioni e battaglie in campo medico fatte da Maltoni nella sua lunga carriera.

"In questi mesi l'Istituto Ramazzini ha lavorato ad un progetto di valorizzazione della casa, con desiderio di creare un museo che possa raccontare la figura dello scienziato - commenta l'ad dell'Istituto Ramazzini, Marco Benni - ma che allo stesso tempo non sia solo un edificio o uno spazio fisico, ma un vero e proprio punto di riferimento culturale per la comunità.

Un luogo anche educativo, che possa divulgare e passare l'insegnamento delle ricerche di Cesare Maltoni". Ricerca, prevenzione oncologica e divulgazione scientifica sono i tre pilastri che reggono la grande famiglia dell'Istituto Ramazzini, Cooperativa Sociale Onlus con oltre 34mila soci, impegnata da oltre 50 anni nella lotta contro il cancro e le malattie ambientali. (ANSA).