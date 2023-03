Al via a Ferrara video-mapping su Palazzo dei Diamanti

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - Al via stasera, a Ferrara, lo spettacolo di video-mapping che, per tutto il fine settimana, animerà l'area del quadrivio degli Angeli. Sulle facciate di Palazzo dei Diamanti - con i loro oltre 8.000 blocchi di bugnato - si è materializzata un'esplosione artistica di luce che ha trasformato le pareti in giganteschi schermi su cui hanno preso vita i quadri dei maestri rinascimentali esposti all'interno del palazzo, per la grande mostra 'Rinascimento a Ferrara. Ercole de' Roberti e Lorenzo Costa'.

L'iniziativa, realizzata grazie a una partnership tra Comune, enti e privati, spiega il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, "valorizza la grande mostra e il più bel palazzo rinascimentale del Nord Italia e ancora una volta dimostra la grande forza del lavoro di squadra e sinergico tra pubblico e privato".

Firma della realizzazione video-artistica sono i 'visual artist' Andrea Bernabini e Sara Caliumi, con il music designer Davide Lavia. (ANSA).